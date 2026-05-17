Giuramento storico al Kursaal Il Titano ha 70 nuovi cittadini
Al Kursaal si è svolto il giuramento di 70 persone che ora sono ufficialmente cittadini. L’evento ha rappresentato un momento importante per chi ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e di integrazione. Durante la cerimonia sono stati pronunciati i giuramenti davanti a testimoni e autorità. La cerimonia si inserisce in un processo di riconoscimento legale e amministrativo delle persone coinvolte, che da oggi sono considerate parte integrante di questa comunità.
I passi della storia, questa volta, hanno cambiato percorso per fare spazio a un nuovo concetto di appartenenza. Quasi 70 nuovi sammarinesi hanno giurato fedeltà alla Repubblica abbandonando temporaneamente la solennità di Palazzo Pubblico, i cui restauri in corso hanno spostato il baricentro dell’evento verso le sale del centro congressi Kursaal. Non è stata una prima volta assoluta per la struttura, che già in passato aveva prestato i propri spazi a cerimonie particolarmente affollate, ma l’atmosfera che si è respirata ha assunto i tratti di una vera e propria svolta epocale per l’identità del Paese. Come impone la prassi e la solennità del momento, la cerimonia si è svolta davanti ai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, e al segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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