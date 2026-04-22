Giovedì 23 aprile 2026 alle 17:00 si terrà un incontro presso la sede della Società del Gotto, in via Enrico dal Pozzo 47, nell’area di Porta Pesa. L’evento, intitolato Conversazioni in Città, riunirà esperti e cittadini per discutere del futuro del centro storico della città. L’appuntamento si svolge in un luogo centrale e accessibile, con l’obiettivo di coinvolgere diverse figure nella discussione sullo sviluppo urbano.

Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 17:00, la sede della Società del Gotto in via Enrico dal Pozzo 47, situata nell’area di Porta Pesa, ospiterà l’evento denominato Conversazioni in Città. L’iniziativa mira a favorire un confronto diretto tra i cittadini e i protagonisti della gestione urbana per discutere le prospettive evolutive del centro storico di Perugia. L’incontro è concepito come una piattaforma di partecipazione collettiva dove residenti ed esperti si incontreranno per analizzare la vitalità e l’identità del nucleo antico della città. Il dibattito, che vedrà coinvolti anche i soci della Società del Gotto, punta a trasformare l’ascolto in una base concreta per formulare proposte di miglioramento, cercando di coniugare il valore del patrimonio storico con le necessità della vita quotidiana moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, il futuro del centro storico: esperti e cittadini al tavolo

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