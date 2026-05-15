Sanità il giuramento per 700 nuovi medici | Vogliamo restare a Napoli

Questa mattina, nella Sala Newton di Città della Scienza, circa 700 medici hanno prestato il Giuramento d'Ippocrate. L'evento si è svolto a Napoli e ha visto i neo dottori giurare, confermando la loro volontà di dedicarsi alla professione medica. La cerimonia si è svolta in un clima formale, con la presenza di alcuni rappresentanti istituzionali e familiari. I nuovi medici sono pronti a iniziare la loro carriera in ambito sanitario.

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