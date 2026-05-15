Sanità il giuramento per 700 nuovi medici | Vogliamo restare a Napoli
Questa mattina, nella Sala Newton di Città della Scienza, circa 700 medici hanno prestato il Giuramento d'Ippocrate. L'evento si è svolto a Napoli e ha visto i neo dottori giurare, confermando la loro volontà di dedicarsi alla professione medica. La cerimonia si è svolta in un clima formale, con la presenza di alcuni rappresentanti istituzionali e familiari. I nuovi medici sono pronti a iniziare la loro carriera in ambito sanitario.
Sono circa 700 i nuovi medici che questa mattina, 15 maggio, nella Sala Newton di Città della Scienza, hanno recitato il Giuramento d'Ippocrate. Si tratta di un passaggio sia simbolico che formale per la nuova classe di camici bianchi cui spetterà il compito di risollevare la malandata sanità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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