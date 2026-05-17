Giuditta | La candidatura di Buonopane è la sintesi vincente del campo largo

Da avellinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esponente di un partito regionale ha affermato che la candidatura di un politico locale rappresenta la sintesi vincente del campo largo. Secondo il coordinatore regionale di un movimento politico, questa figura è considerata il volto dell’unità progressista per la Provincia di Avellino. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle alleanze e delle scelte strategiche per le prossime elezioni amministrative. Nessun altro dettaglio sui nomi o sui contesti specifici è stato fornito.

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Il coordinatore regionale di Noi di Centro vede in Buonopane il volto dell’unità progressista per la Provincia di Avellino. “La candidatura di Rizieri Buonopane quale espressione del campo largo alla Presidenza della Provincia di Avellino rappresenta una notizia di estrema rilevanza politica e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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