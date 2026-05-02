Si parla di tensioni interne tra il Partito Democratico e i suoi alleati, con alcune voci che accusano il partito di mettere a rischio l’unità del campo largo. Si discute anche di un possibile sabotaggio che potrebbe coinvolgere alcuni membri, mentre il silenzio riguardo al candidato irpino alimenta dubbi sulla coesione della coalizione. La situazione resta al centro di confronti e analisi tra gli addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Chi sta sabotando segretamente l'unione politica tra PD e Noi di Centro?. Come influirà il silenzio sul candidato irpino sulla tenuta della coalizione?. Perché la foga giustizialista nel Sannio minaccia l'unità del campo largo?. Quali ritorsioni politiche ha promesso Pasquale Giuditta ai vertici regionali?.? In Breve Tensioni in Irpinia per assenza tavolo coalizione prima candidatura provinciale tra dieci giorni.. Critiche giustizialiste PD e Avs nel Sannio colpiscono segretario nazionale per vicende comunali.. Rischio dispersione voti provinciali Avellino e Benevento per mancanza visione strategica locale.. Riferimento storico ai margini minimi di vittoria elettorale registrati nel 2006.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giuditta: il PD mette a rischio la stabilità del campo largo

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