Campo largo senza sintesi | la paralisi del Pd di Avellino tra veti incrociati e nomi bruciati

La Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino è ancora riunita per discutere di un singolo nome, mentre le divergenze interne e i veti incrociati impediscono di trovare una soluzione condivisa. Da diverse ore si susseguono confronti aperti e tentativi di mediazione, senza arrivare a un accordo. La situazione ha creato una paralisi all’interno del partito locale, con le parti che restano ferme sulle proprie posizioni.

La Direzione provinciale del Pd di Avellino è ancora riunita, oggi, a litigare su un nome. Un solo nome. Quello del candidato sindaco del campo largo.Fuori c'è una città da governare. Dentro, un partito che non riesce ancora a mettersi d'accordo con se stesso.Prima era Giordano. L'imprenditore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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