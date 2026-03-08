Pianti e urla separazione choc Giù le mani dalla famiglia

Pianti e urla hanno accompagnato una separazione improvvisa che ha lasciato tutti sconvolti. Rachel, sorella di Catherine Birmingham, ha dichiarato che la famiglia si trova in uno stato di shock totale. La scena si è svolta tra momenti di tensione e dolore, con i familiari che hanno espresso la loro richiesta di rispetto e protezione della famiglia.

"Siamo tutti sotto choc totale". È Rachel, la sorella di Catherine Birmingham, a riassumere in una frase lo stato d'animo della famiglia del bosco. L'ordinanza del tribunale di venerdì, nonostante il parere negativo del Garante per i diritti dell'infanzia, è stata eseguita alla velocità della luce. Catherine la sera stessa è stata allontanata dai suoi tre figli i due gemelli di 7 anni e la bimba di 8 anni - tra le urla strazianti dei piccoli. "Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è", il durissimo commento di Danila Solinas, legale della coppia. Uno dei tre figli ha minacciato di fare lo sciopero della fame....