Non lasciamola chiudere | Socco si mobilita per salvare la scuola Rodari sabato la manifestazione davanti al plesso
Una comunità locale si unisce per opporsi alla chiusura della scuola elementare Rodari, con manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione. Striscioni sono stati affissi nelle strade della frazione e volantini distribuiti sui social network per sostenere la causa. Sabato si terrà una manifestazione davanti al plesso scolastico, con cittadini che chiedono di non chiudere l’istituto. La mobilitazione coinvolge genitori, insegnanti e residenti della zona.
Striscioni appesi nelle strade della frazione, volantini condivisi sui social e un’intera comunità che prova a difendere la propria scuola elementare. A Fino Mornasco continua a crescere la mobilitazione contro la chiusura progressiva della scuola primaria Gianni Rodari di Socco, diventata nelle.🔗 Leggi su Quicomo.it
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