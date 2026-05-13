Non lasciamola chiudere | Socco si mobilita per salvare la scuola Rodari sabato la manifestazione davanti al plesso

Una comunità locale si unisce per opporsi alla chiusura della scuola elementare Rodari, con manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione. Striscioni sono stati affissi nelle strade della frazione e volantini distribuiti sui social network per sostenere la causa. Sabato si terrà una manifestazione davanti al plesso scolastico, con cittadini che chiedono di non chiudere l’istituto. La mobilitazione coinvolge genitori, insegnanti e residenti della zona.

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