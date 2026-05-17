Giro d’Italia oggi nona tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si corre la nona tappa del Giro d’Italia, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, per un percorso di 184 chilometri. La corsa si svolge domenica 17 maggio, e gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva o online. La tappa si svolge interamente in Italia e si inserisce nel calendario annuale della competizione ciclistica. La partenza è prevista al mattino, con il finale nel pomeriggio.

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