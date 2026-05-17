Giro d’Italia oggi nona tappa | orario percorso e dove vederla
Oggi si corre la nona tappa del Giro d’Italia, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, per un percorso di 184 chilometri. La corsa si svolge domenica 17 maggio, e gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva o online. La tappa si svolge interamente in Italia e si inserisce nel calendario annuale della competizione ciclistica. La partenza è prevista al mattino, con il finale nel pomeriggio.
(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la nona tappa. Oggi, domenica 17 maggio, la Corsa Rosa propone la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri. Una frazione lunga e da tenere d'occhio, che potrebbe cambiare gli equilibri nella classifica generale. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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