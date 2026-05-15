Vingegaard da padrone nella 7^ tappa del Giro Eulalio ancora in rosa
Nella settima tappa del Giro d'Italia, il ciclista danese si è imposto sulla salita di Blockhaus, arrivando primo al traguardo. La frazione, lunga e impegnativa, è stata affrontata con determinazione, ma il portoghese che guida la classifica generale ha mantenuto la leaderanza complessiva. La corsa si è svolta tra Formia e la salita di Blockhaus, con i corridori che hanno dato battaglia lungo il percorso. La classifica generale rimane invariata, con il leader ancora in testa alla classifica generale.
Il danese vince la frazione Formia-Blockhaus, il portoghese rimane al comando della classifica generale. ROMA - Jonas Vingegaard vince la settima tappa del Giro d'Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Successo in solitaria per il danese della Visma-Lease a Bike, secondo posto per Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato a 13". Terza piazza per Jai Hindley (a 1'02"), compagno di Giulio Pellizzari, arrivato quarto con 1'05" di ritardo. La corsa è iniziata con la solita fuga di giornata: Jardi Christiaan, Van Der Lee (Ef Education Easy Post), Jonathan Milan (Lidl Trek), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta) hanno dettato il ritmo in testa alla corsa guadagnando oltre 6 minuti di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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