Vingegaard da padrone nella 7^ tappa del Giro Eulalio ancora in rosa

Nella settima tappa del Giro d'Italia, il ciclista danese si è imposto sulla salita di Blockhaus, arrivando primo al traguardo. La frazione, lunga e impegnativa, è stata affrontata con determinazione, ma il portoghese che guida la classifica generale ha mantenuto la leaderanza complessiva. La corsa si è svolta tra Formia e la salita di Blockhaus, con i corridori che hanno dato battaglia lungo il percorso. La classifica generale rimane invariata, con il leader ancora in testa alla classifica generale.

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