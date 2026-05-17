Giro d' Italia highlights nona tappa | Vingegaard scappa e vince ancora

Nella nona tappa del Giro d'Italia 2026, Jonas Vingegaard si è imposto nuovamente, arrivando primo al traguardo. Il ciclista danese della squadra Visma ha preceduto Gall e Piganzoli, mentre Eulalio, arrivato a 41 secondi, mantiene la maglia rosa. La corsa è proseguita con vari movimenti tra i favoriti e alcuni tentativi di fuga, che non hanno modificato sostanzialmente la classifica generale. La tappa si è conclusa con una vittoria per il corridore che ha dominato la giornata.

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