Giro d' Italia highlights nona tappa | Vingegaard scappa e vince ancora
Nella nona tappa del Giro d'Italia 2026, Jonas Vingegaard si è imposto nuovamente, arrivando primo al traguardo. Il ciclista danese della squadra Visma ha preceduto Gall e Piganzoli, mentre Eulalio, arrivato a 41 secondi, mantiene la maglia rosa. La corsa è proseguita con vari movimenti tra i favoriti e alcuni tentativi di fuga, che non hanno modificato sostanzialmente la classifica generale. La tappa si è conclusa con una vittoria per il corridore che ha dominato la giornata.
È un inarrestabile Jonas Vingegaard a vincere la nona tappa del Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma chiude davanti a Gall e Piganzoli, con Eulalio che arriva a 41" e conserva la maglia rosa?. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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