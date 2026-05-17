Giro d' Italia 2026 Vingegaard | Soddisfatto di quanto fatto finora

Il Giro d'Italia 2026 sta proseguendo con alcuni corridori che mostrano buone prestazioni e altri che si trovano ancora in fase di adattamento. Nella tappa di Corno alle Scale, disputata il 17 maggio, alcuni ciclisti sono riusciti a mantenere un passo costante, mentre altri hanno affrontato difficoltà sulla salita. Le sfide di questa corsa si fanno più intense, con gli atleti impegnati su percorsi impegnativi e organici. La corsa continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che seguono con attenzione ogni sviluppo.

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