Giro d' Italia 2026 Vingegaard | Soddisfatto di quanto fatto finora
Il Giro d'Italia 2026 sta proseguendo con alcuni corridori che mostrano buone prestazioni e altri che si trovano ancora in fase di adattamento. Nella tappa di Corno alle Scale, disputata il 17 maggio, alcuni ciclisti sono riusciti a mantenere un passo costante, mentre altri hanno affrontato difficoltà sulla salita. Le sfide di questa corsa si fanno più intense, con gli atleti impegnati su percorsi impegnativi e organici. La corsa continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che seguono con attenzione ogni sviluppo.
Corno alle Scale, 17 maggio 2026 - Un dominio a fari spenti, nonostante le 2 tappe già portate a casa e neanche in occasioni banali, bensì domando prima il Blockhaus e poi il Corno alle Scale: eppure, c'è sempre la sensazioni che Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026 stia quasi correndo al risparmio in vista delle fatiche del resto della stagione (in primis del Tour de France 2026 per l'ennesimo duello con Tadej Pogacar ). A passi decisi ma felpati il danese si avvicina alla maglia rosa, ancora sulle spalle di un caparbio Afonso Eulalio ma, cosa ancora più importante, continua a guadagnare sugli altri rivali più accreditati: spicca su tutti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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