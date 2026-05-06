Il ciclista danese ha annunciato la volontà di vincere il Giro d’Italia e di entrare nella storia come l’ottavo atleta a conquistare tutti e tre i grandi giri. Alla partenza, ha espresso il desiderio di cambiare e di ottenere la vittoria a Roma, sottolineando il suo amore per l’Italia, anche se ha ammesso di incontrare difficoltà con la lingua. La sua partecipazione mira a realizzare un obiettivo personale e a lasciare un segno nel mondo del ciclismo.

Se nella prima parte di stagione abbiamo visto un Jonas Vingegaard diverso e migliore – più grinta, maggiori motivazioni, voglia di vincere al top – il merito è anche. del Giro d’Italia. È lui stesso a confermarlo ora che al via della corsa della Gazzetta da Nessebar, Bulgaria, mancano due giorni: "Aver accettato la sfida, per me nuova, è ciò di cui avevo bisogno. Non vedo l’ora di iniziare, l’obiettivo è vincere la rosa a Roma". È l’unico che sia mai riuscito a battere Tadej Pogacar – e per due volte – al Tour, è il grande favorito del Giro, è pronto a tentare la doppietta con la Boucle. Vingegaard, che cosa le ha già dato la corsa rosa, ancor prima che inizi? "Per diversi anni il mio programma agonistico è stato molto simile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard: "Voglio vincere il Giro e scrivere la storia. Quanto amo l'Italia, peccato per la lingua..."

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