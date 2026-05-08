Chi sono i favoriti del Giro d' Italia 2026 | Vingegaard contro tutti Pellizzari fa sognare l' Italia

Roma, 8 maggio 2026 - I favoriti per la vittoria del Giro d’Italia 2026 sono stati già definiti, con Vingegaard che si presenta come principale candidato, sfidando un gruppo di avversari. Nel frattempo, un giovane ciclista italiano ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni e si è conquistato l’appellativo di “sogno” per molti appassionati. La corsa si avvicina e le strategie dei team sono in fase di definizione.

Roma, 8 maggio 2026 - Ritorno al passato e per la precisione all'edizione del 2024, quella in cui alle spalle del favorito assoluto Tadej Pogacar appariva una voragine: la strada confermò il dominio dello sloveno e due anni dopo uno scenario simile si prospetta per Jonas Vingegaard, il debuttante de l Giro d'Italia 2026 (in programma dall' 8 al 31 maggio ) che punta a una vittoria da record. Vingegaard con vista sulla Tripla Corona . epa12936613 Danish cyclist Jonas Vingegaard (R) of Team Visma Lease a Bike waves during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026.....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026: i corridori favoriti e chi tenere d’occhio; Mondiali 2026: chi sono i favoriti alla vittoria?; Vingegaard, Pellizzari, Yates: chi sono i favoriti del Giro 2026 e perché ognuno di loro può sognare; Giro d'Italia, quando inizia e chi sono i favoriti (e perché Pellizzari può davvero sfidare Vingeegard).

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