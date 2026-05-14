La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con una volata di gruppo a Napoli, dopo aver percorso 141 km da Paestum. La corsa si è svolta senza eventi significativi lungo il percorso. Durante la tappa, Magnier ha mantenuto la leadership nella classifica del ciclamino. Gli scalatori aspettano il prossimo traguardo in quota al Blockhaus, mentre le classifiche complessive si aggiornano in vista delle prossime tappe.

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con l’annunciata volata di gruppo in Piazza del Plebiscito a Napoli, al termine di una frazione di 141 km partita da Paestum e che non ha riservato particolari scossoni. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica generale e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti e ha ingaggiato una battaglia con Jonathan Milan. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma la giornata di domani con l’arrivo in salita sul Blockhaus dovrebbe dare uno scossone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier rafforza la maglia ciclamino. Scalatori in attesa del Blockhaus

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