Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale | orari percorso tv Vingegaard per una nuova stoccata

Oggi si corre la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La frazione copre una distanza di 184 chilometri e conclude la prima settimana di gara. Sono previsti diversi tratti in salita e si può seguire la corsa in diretta televisiva agli orari stabiliti. Tra i corridori in evidenza c’è il portacolori che punta a ulteriori piazzamenti e a consolidare la leadership.

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