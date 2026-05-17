Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale | orari percorso tv Vingegaard per una nuova stoccata
Oggi si corre la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La frazione copre una distanza di 184 chilometri e conclude la prima settimana di gara. Sono previsti diversi tratti in salita e si può seguire la corsa in diretta televisiva agli orari stabiliti. Tra i corridori in evidenza c’è il portacolori che punta a ulteriori piazzamenti e a consolidare la leadership.
Va a chiudersi la prima settimana del Giro d’Italia 2026. In scena oggi la nona frazione: da Cervia a Corno alle Scale, di 184 chilometri. Arrivo molto insidioso ad anticipare il giorno di riposo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 12.35 PERCORSO. La prima parte di gara, interamente pianeggiante, propone lo sprint intermedio di Marzabotto e arriva fino a Silla, punto in cui la strada inizia a salire. A Silla inizia la prima asperità di giornata classificata come GPM (che di fatto è un tutt’uno con quella finale da cui è separata da una brevissima discesa). 🔗 Leggi su Oasport.it
GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia 2026, oggi la tappa Cervia-Corno alle Scale: percorso, orari e dove vederla in tvCorno alle Scale (Bologna), 17 maggio 2026 - Domenica l’Emilia-Romagna si fermerà per ascoltare il respiro del Giro d’Italia.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale: orari, percorso, tv. L’arrivo in salita chiama i favoriti
Giro d'Italia 2026 - La tappa di domani: 9a tappa: Cervia > Corno alle Scale km 184 facebook
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 9: Cervia > Corno alle Scale reddit
Sport, Geetit sponsor della 9ª tappa del Giro d’Italia 2026 Cervia–Corno alle Scale x.com
Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 9ª tappa Cervia-Corno alle Scale: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiNona tappa, ultima della prima settimana del Giro 2026, che parte da Cervia per arrivare a Corno alle Scale dopo 184 chilometri ... fanpage.it
Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Cervia-Corno alle Scale. Un altro finale esplosivoPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Giro d'Italia 2026: Cervia-Corno alle Scale ... sport.virgilio.it