Giro d’Italia 2026 tappa Cervia-Corno alle Scale | percorso favoriti e dove vederla in tv

La nona tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge tra Cervia e il Corno alle Scale, attraversando le zone costiere della Romagna e le salite dell’Appennino emiliano. La frazione si conclude con un arrivo in quota, su una vetta nota per le sue pendenze difficili. La tappa presenta un percorso che mette alla prova le capacità dei ciclisti, con alcuni favoriti pronti a distinguersi. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire le fasi salienti della gara.

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