Giro d’Italia 2026 tappa Cervia-Corno alle Scale | percorso favoriti e dove vederla in tv
La nona tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge tra Cervia e il Corno alle Scale, attraversando le zone costiere della Romagna e le salite dell’Appennino emiliano. La frazione si conclude con un arrivo in quota, su una vetta nota per le sue pendenze difficili. La tappa presenta un percorso che mette alla prova le capacità dei ciclisti, con alcuni favoriti pronti a distinguersi. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire le fasi salienti della gara.
Dal mare della Romagna alle salite dell’Appennino emiliano: la nona tappa del Giro d’Italia 2026 propone un arrivo in quota al Corno alle Scale che potrebbe cambiare la classifica generale. Il Giro d’Italia 2026 si prepara a vivere una delle tappe più attese della prima parte della corsa rosa. La nona frazione porterà il gruppo da Cervia a Corno alle Scale per un totale di 184 chilometri, in un percorso destinato a mettere alla prova gli uomini di classifica prima del secondo giorno di riposo. L’ultima volta che il Giro arrivò qui era il 2004 e a vincere fu Gilberto Simoni. La prima parte di gara sarà completamente pianeggiante, ideale per le squadre intenzionate a controllare la corsa prima delle grandi salite finali. 🔗 Leggi su Sportface.it
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