Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Cervia-Corno alle Scale | percorso orari tv

Domani si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La frazione prevede un percorso in salita, che si concluderà con un arrivo in vetta. La corsa si svolge nell’arco di diverse ore, con orari d’inizio e fine previsti per la mattina e il primo pomeriggio. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire il percorso e gli sviluppi della gara. Questa tappa segna la conclusione di tre giornate intense.

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