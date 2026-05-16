Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Cervia-Corno alle Scale | percorso orari tv

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La frazione prevede un percorso in salita, che si concluderà con un arrivo in vetta. La corsa si svolge nell’arco di diverse ore, con orari d’inizio e fine previsti per la mattina e il primo pomeriggio. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire il percorso e gli sviluppi della gara. Questa tappa segna la conclusione di tre giornate intense.

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Un’intensa tre giorni si chiude con un nuovo arrivo in salita, preludio a quel secondo giorno di riposo che precederà la cronometro di martedì 19. Il Giro d’Italia affronta la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri, frazione che potrebbe incidere sulla conformazione della classifica generale. PERCORSO. La tappa è destinata ad infiammarsi nel finale. La prima parte di gara, interamente pianeggiante, propone lo sprint intermedio di Marzabotto e arriva fino a Silla, punto in cui la strada inizia a salire. A Silla inizia la prima asperità di giornata classificata come GPM (che di fatto è un tutt’uno con quella finale da cui è separata da una brevissima discesa). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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