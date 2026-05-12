LIVE Giro d'Italia 2026 la 4a tappa Catanzaro-Cosenza in diretta | si riparte dopo il giorno di riposo

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro alle 12:10 e arrivo a Cosenza previsto per circa le 17:00. La gara riprende dopo il giorno di riposo e si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti sul percorso e le eventuali variazioni sul cronoprogramma.

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