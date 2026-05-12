LIVE Giro d'Italia 2026 la 4a tappa Catanzaro-Cosenza in diretta | si riparte dopo il giorno di riposo
Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro alle 12:10 e arrivo a Cosenza previsto per circa le 17:00. La gara riprende dopo il giorno di riposo e si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti sul percorso e le eventuali variazioni sul cronoprogramma.
La 4a tappa del Giro d'Italia in diretta live: si parte da Catanzaro alle ore 12:10. Orario di arrivo a Cosenza previsto attorno alle 17:00. Si scala il Cozzo Tunino, GPM di 1ª categoria. Possibile arrivo in volata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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