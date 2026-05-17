Giovanili Stella Azzurra ko | premi per coach Pelliconi e per Samuele Cerminara L’Under 15 ha terminato in gloria | terza in Italia

L’Under 15 Eccellenza dell’Unieuro ha concluso la stagione con un terzo posto nazionale, battendo la Stella Azzurra Roma 85-73 nella finale per il terzo gradino del podio a Udine. La partita si è chiusa con parziali di 15-23, 38-38 e 21-18. Alla fine di questa competizione, sono stati riconosciuti premi sia per il coach che per uno dei giocatori, Samuele Cerminara, mentre la squadra si è piazzata dietro a Virtus Bologna e Bassano.

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Terzi in Italia. I ragazzi della formazione dell’ Under15 Eccellenza dell’ Unieuro hanno superato la Stella Azzurra Roma nella finale per il 3° posto nazionale di Udine 85-73 (parziali 15-23, 38-38, 21-18): un risultato che la pone alle spalle di Virtus Bologna e Bassano. Grande soddisfazione per coach Andrea Pelliconi, votato miglior tecnico della manifestazione, nonché per Samuele Cerminara inserito nel quintetto ideale della manifestazione (anche ieri 27 punti con numerose giocate decisive). Ieri Forlì è partita male, sotto di 8 al 10’ e 22-35 al 14’. Poi la svolta: un parziale di 16-0 in 3’ li ha portati avanti 38-35. Vantaggio seppur minumo anche nella terza frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanili, Stella Azzurra ko: premi per coach Pelliconi e per Samuele Cerminara. L’Under 15 ha terminato in gloria: terza in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Absolute Cinema Stellazzurra x SKM / Sullo stesso argomento LIVE Irlanda-Italia 50-15, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Madia firma la terza meta azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Finalmente una buona difesa azzurra e Italia che obbliga l’attacco irlandese al fallo 53? Continua a... Basket giovanile. La Virtus Under 15 gioca lo spareggio con la Stella AzzurraGrandissima impresa della Virtus Under 15 eccellenza alle finali nazionali di categoria a Udine. Giovanili, Stella Azzurra ko: premi per coach Pelliconi e per Samuele Cerminara. L’Under 15 ha terminato in gloria: terza in ItaliaTerzi in Italia. I ragazzi della formazione dell’Under15 Eccellenza dell’Unieuro hanno superato la Stella Azzurra Roma nella finale per ... sport.quotidiano.net