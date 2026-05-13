Basket giovanile La Virtus Under 15 gioca lo spareggio con la Stella Azzurra

La Virtus Under 15 ha partecipato alle finali nazionali di categoria a Udine, ottenendo una qualificazione importante. La squadra, formata attraverso una collaborazione tra Virtus e Mens Sana, ha concluso il girone come seconda e si è guadagnata un posto tra le prime dodici formazioni italiane. La partita di spareggio contro la Stella Azzurra rappresenta un momento cruciale nella loro avventura competitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grandissima impresa della Virtus Under 15 eccellenza alle finali nazionali di categoria a Udine. La formazione senese costruita in collaborazione tra Virtus e Mens Sana vola tra le prime 12 formazioni d’Italia superando il girone come seconda classificata. Oggi pomeriggio i senesi giocheranno lo spareggio per l’accesso ai quarti di finale contro la Stella Azzurra Roma giunta terza nel girone A dietro a Virtus Bologna e Aurora Desio. Il percorso dei rossoblu è stato molto positivo. Dopo la sconfitta in volata per 77-72 contro la corazzata Forlì nella prima giornata, la Virtus ha compiuto una grande impresa nel secondo giorno di gare battendo 79-70 Borgomanero dopo aver toccato anche il +20 nel corso della gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. La Virtus Under 15 gioca lo spareggio con la Stella Azzurra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket giovanile Storico risultato per la Raggisolaris. L’Academy under 15 gioca per lo scudettoLa Raggisolaris Academy ottiene un altro risultato storico per la pallacanestro maschile faentina e provinciale. Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italianiGrande risultato per la formazione U15 Eccellenza Stosa Virtus e nata dalla collaborazione tra Virtus e Mens Sana. Temi più discussi: Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italiani; Finale Nazionale Kellogg's U15 maschile Claudio Papini, il riepilogo della seconda giornata; Splendido 3° posto dei 2014 di Azzurra, ko con la Virtus Bologna dopo due supplementari; Basket giovanile Siena, Under 15 Eccellenza alle Finali Nazionali. Il Partizan è interessato ad A. Veli?ka che durante la stagione ha ricevuto un'offerta da Zvezda e Virtus, ma ha deciso di terminare la stagione con i Nept?nas reddit BASKET GIOVANILE. Doppietta per Forlì al via nelle finali nazionali Under 15. Oggi terza sfidaDue partite, due vittorie e primo posto nel girone B per la formazione Under 15 di Eccellenza dell’Unieuro, che ... sport.quotidiano.net Basket giovanile Siena, Under 15 Eccellenza alle Finali NazionaliGli Under 15 Eccellenza staccano il biglietto per la Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza – Trofeo Claudio Papini, in programma dal 10 al 16 maggio a Udine, passando come seconda al concen ... radiosienatv.it