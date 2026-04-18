Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, l’Irlanda ha vinto contro l’Italia con il punteggio di 50-15. Durante il match, un’azione ha portato alla terza meta segnata dalla squadra italiana. La diretta ha mostrato anche miglioramenti nella fase difensiva delle azzurre, mentre i punti sono stati realizzati in diverse fasi del gioco. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Finalmente una buona difesa azzurra e Italia che obbliga l’attacco irlandese al fallo 53? Continua a spingere l’Italia, Irlanda anche favorita da un paio di scelte dell’arbitro e nulla di fatto 50? METAAAAAAA ITALIAAAAA! Lunghissima azione sulla linea di meta per l’Italia, che sfrutta il vantaggio e alla fine palla al largo per Madia che schiaccia. Irlanda 50 – Italia 15 45? Ancora un fallo azzurro e Irlanda che può risalire il campo 43? E arriva l’ennesima meta irlandese ed è Cliodhna Moloney-MacDonald a schiacciare dal ruck&go. Non trasforma O’Brien. Irlanda 50 – Italia 10 42? Non cambia la musica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 50-15, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Madia firma la terza meta azzurra

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