Val Grande si rompe una caviglia durante un' escursione | lungo intervento del soccorso alpino

Durante un'escursione nella zona di Val Grande, un escursionista si è infortunato rompendo una caviglia. Il soccorso alpino è intervenuto con un lungo intervento, dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza alle 16 di ieri sera. La squadra ha lavorato per mettere in sicurezza la persona e trasportarla in modo appropriato.

Lungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16.55 per una probabile caviglia rotta nella zona di Corte Bué, A lanciare l'allarme una donna, classe 1969, di Milano, raggiunta e soccorsa e trasportata con la barella fino a Ompio. Lì ad attenderla c'erano gli amici che l'hanno accompagnata in ospedale a Milano. Sul posto anche il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Cade durante un'escursione in montagna, le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuocoLa donna presentava un trauma a un arto inferiore, con una sospetta frattura che le impediva di proseguire in sicurezza. Scivola alla fine dell'escursione e si rompe una gamba, alpinista soccorso in elicotteroIntervento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio, sul Dente del Lupo, sotto il Monte...