Anmil Avellino a Montella una giornata di ricordo e impegno sulla sicurezza lavorativa femminile

Il 9 marzo 2026 ad Montella si è svolta una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro femminile organizzata dall’Anmil di Avellino. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore, operatori e lavoratrici, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro. Durante la giornata si sono svolti approfondimenti e momenti di confronto.

Avellino, 9 marzo 2026 – Un momento di riflessione profonda, ma anche di memoria e impegno condiviso. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo l’Anmil di Avellino ha presentato a Montella, davanti a 150 persone, lo studio Donne e precariato: una scelta imposta, realizzato su iniziativa del Gruppo Donne Anmil, attivo da 26 anni e nato dal forte sodalizio tra invalide del lavoro e superstiti delle vittime del lavoro. Lo studio affronta un tema ancora troppo spesso sottovalutato: il legame tra il precariato femminile e il rischio infortunistico. L’analisi si concentra in particolare su alcune delle dinamiche che alimentano il cosiddetto “tetto di cristallo”: la dequalificazione professionale, le difficoltà di accesso alla carriera e le discriminazioni che ancora oggi colpiscono molte lavoratrici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

