Giornata contro Omolesbobitransfobia Colamarino | violenze quotidiane

In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, si è deciso di mettere in evidenza le violenze che si verificano quotidianamente nei confronti delle persone LGBTQ+. Un rappresentante ha commentato come queste forme di discriminazione siano spesso sottovalutate o ignorate, nonostante siano una realtà concreta e presente nella vita di molti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che continua a manifestarsi con episodi di violenza e discriminazione.

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