Giornata contro Omolesbobitransfobia Colamarino | violenze quotidiane
In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, si è deciso di mettere in evidenza le violenze che si verificano quotidianamente nei confronti delle persone LGBTQ+. Un rappresentante ha commentato come queste forme di discriminazione siano spesso sottovalutate o ignorate, nonostante siano una realtà concreta e presente nella vita di molti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che continua a manifestarsi con episodi di violenza e discriminazione.
Roma, 15 mag. (askanews) – “In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia vogliamo riportare al centro del dibattito pubblico una realtà che troppo spesso viene minimizzata, invisibilizzata o raccontata come marginale. I dati, invece, ci dicono con chiarezza che la violenza, la discriminazione e la paura fanno ancora parte della vita quotidiana di moltissime persone LGBTQIA+ in Italia e in Europa”: lo ha dichiarato Mario Colamarino, portavoce dello storico Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli a Roma. “Secondo l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), una persona LGBTQIA+ su due ha subito molestie nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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