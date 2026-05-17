Giornata Internazionale contro l’omofobia Mattarella | ‘Uguaglianza impegno attuale e di tutti’

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il Presidente della Repubblica ha ricordato l'importanza dell’uguaglianza come impegno condiviso. Altri esponenti politici hanno partecipato a eventi e dichiarazioni pubbliche, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione. La giornata coinvolge diverse iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il rispetto verso tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o identità di genere.

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La politica si smuove in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. A rilasciare una prima dichiarazione in merito èil Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il principio di uguaglianza e il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la dignitàdelle persone sono al centro della Costituzione italiana. Essisono un impegno sempre attuale che coinvolge l’intera società”. Il Capo dello Stato ha sottolineato che per abbattere i linguaggi e i comportamenti discriminatori, che persistono anche in Europa e in Italia, vi è il bisogno che le leggi vengano tradotte “in comportamenti, linguaggio, scelte orientate a costruire relazioni fondate sul rispetto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giornata Internazionale contro l’omofobia, Mattarella: ‘Uguaglianza impegno attuale e di tutti’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cisterna celebra la Giornata internazionale contro l'omofobiaIl Comune di Cisterna di Latina rinnova il suo impegno nella promozione dei diritti, dell’inclusione e del rispetto delle differenze. Leggi anche: Giornata contro l’omofobia, Mattarella: “Persistono discriminazioni. In democrazia ogni persona è parte della comunità” Gli infelici, non avendo nient'altro, solitamente si attaccano alla morale. Marcel Proust 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia la bifobia e la transfobia. Buongiorno dimmi chi escludi e ti dirò chi sei x.com Buona Giornata Internazionale degli Infermieri! reddit La Giornata contro l'omofobia nella lunga strada per i dirittiIl report di Arcigay in Italia conferma gli episodi di violenza 'in un Paese dove ancora l'odio non è un'eccezione' (ANSA) ... ansa.it Giornata mondiale contro l'omofobia: i dati della lotta alla discriminazione in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale contro l'omofobia: i dati della lotta alla discriminazione in Italia ... tg24.sky.it