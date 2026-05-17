Giornata Internazionale contro l’omofobia Mattarella | ‘Uguaglianza impegno attuale e di tutti’
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il Presidente della Repubblica ha ricordato l'importanza dell’uguaglianza come impegno condiviso. Altri esponenti politici hanno partecipato a eventi e dichiarazioni pubbliche, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione. La giornata coinvolge diverse iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il rispetto verso tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o identità di genere.
La politica si smuove in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. A rilasciare una prima dichiarazione in merito èil Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il principio di uguaglianza e il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la dignitàdelle persone sono al centro della Costituzione italiana. Essisono un impegno sempre attuale che coinvolge l’intera società”. Il Capo dello Stato ha sottolineato che per abbattere i linguaggi e i comportamenti discriminatori, che persistono anche in Europa e in Italia, vi è il bisogno che le leggi vengano tradotte “in comportamenti, linguaggio, scelte orientate a costruire relazioni fondate sul rispetto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Oggi, 17 maggio, celebriamo la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Oggi riaffermiamo il nostro impegno per una società inclusiva, dove ogni persona sia libera da discriminazioni, violenze e pregiudizi. L’uguaglianza è un diritto - Facebook facebook
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