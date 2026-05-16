Cisterna celebra la Giornata internazionale contro l' omofobia

Il Comune di Cisterna di Latina ha organizzato un'iniziativa in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tutela dei diritti e sulla promozione dell'inclusione. L'amministrazione ha ribadito il proprio impegno nel sostenere il rispetto delle differenze, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi o le modalità di celebrazione. La giornata si inserisce nella serie di iniziative promosse dall'ente per affrontare il tema della discriminazione e della tutela delle minoranze.

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