Cisterna celebra la Giornata internazionale contro l' omofobia
Il Comune di Cisterna di Latina ha organizzato un'iniziativa in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tutela dei diritti e sulla promozione dell'inclusione. L'amministrazione ha ribadito il proprio impegno nel sostenere il rispetto delle differenze, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi o le modalità di celebrazione. La giornata si inserisce nella serie di iniziative promosse dall'ente per affrontare il tema della discriminazione e della tutela delle minoranze.
Il Comune di Cisterna di Latina rinnova il suo impegno nella promozione dei diritti, dell’inclusione e del rispetto delle differenze. Così domani, 17 maggio, celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia. Cisterna è infatti tra i Comuni del Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Il Comune di Genova aderisce alla ‘Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia'Attraverso una delibera di giunta, il Comune di Genova ha ufficialmente aderito alla ‘Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la...
L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione...
Cisterna celebra la Fiera dell’Ascensione: due giorni tra butteri, natura e tradizioni contadineSabato 16 e domenica 17 maggio torna a Cisterna la Fiera dell’Ascensione: eventi a Filetto e nel centro cittadino tra butteri, trekking, artigianato e visite guidate ... latinaquotidiano.it