Giornata contro l’omotransfobia Arcigay Messina critica | Basta silenzi e ambiguità

In occasione della Giornata Internazionale contro l'omotransfobia, il Comitato Arcigay Makwan Messina APS ha commentato la situazione dei diritti delle persone Queer in Italia, evidenziando le difficoltà ancora presenti. La dichiarazione sottolinea come siano necessari interventi concreti e più chiarezza da parte delle istituzioni per affrontare le questioni legate alla discriminazione e alle violenze di genere. La giornata si inserisce in un contesto di richieste di impegni più decisi e di un impegno pubblico più visibile.

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