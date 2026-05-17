Giornata contro l’omotransfobia Arcigay Messina critica | Basta silenzi e ambiguità
In occasione della Giornata Internazionale contro l'omotransfobia, il Comitato Arcigay Makwan Messina APS ha commentato la situazione dei diritti delle persone Queer in Italia, evidenziando le difficoltà ancora presenti. La dichiarazione sottolinea come siano necessari interventi concreti e più chiarezza da parte delle istituzioni per affrontare le questioni legate alla discriminazione e alle violenze di genere. La giornata si inserisce in un contesto di richieste di impegni più decisi e di un impegno pubblico più visibile.
?In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omobilesbotransfobia, il Comitato Arcigay Makwan Messina APS traccia un bilancio drammatico ma determinato sullo stato dei diritti Queer in Italia, unendo le rivendicazioni nazionali alle urgenti scadenze politiche del territorio.?A dare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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