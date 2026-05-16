Giornata mondiale contro omotransfobia Arcigay Rimini si mobilita
In occasione del 17 maggio, Rimini aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, inserendosi nella cornice della campagna regionale "Scritto sui muri" e sottolineando con forza l'appartenenza del Comune alla Rete RE.A.DY, la Rete nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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