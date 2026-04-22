A dieci anni dalla scomparsa del ricercatore, un evento ha riunito a Messina circa 15 mila persone per ricordare Giulio Regeni. L’occasione ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono ritrovati per affrontare il tema delle ingiustizie e dei silenzi legati alla sua vicenda. La giornata si è svolta presso l’università locale, con momenti di riflessione e testimonianze pubbliche.

L’Università di Messina ha ospitato una giornata di riflessione e memoria per segnare il decennio dalla scomparsa del ricercatore Giulio Regeni in Egitto. L’evento, inserito nel progetto nazionale Le Università per Giulio Regeni promosso dalla senatrice Elena Cattaneo, ha la proiezione del documentario diretto da Simone Manetti e un approfondito dibattito accademico sulla tutela della ricerca scientifica. L’aula magna dell’Ateneo messinese ha accolto un pubblico composto da oltre 15 mila persone, tra studiosi, personale universitario, studenti e cittadini interessati. La manifestazione ha avuto inizio con un contributo video dei coniugi Regeni, che ha aperto la sessione dedicata alla visione dell’opera prodotta da Fandango e Ganesh Produzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, 15 mila persone per Regeni: la sfida contro i silenzi

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