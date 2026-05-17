Giornata contro l’omolesbobitransfobia | corso di formazione per migliorare i servizi rivolti alle persone Lgbtqia+
Oggi si tiene un corso di formazione dedicato a contrastare l’omolesbobitransfobia, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti alle persone LGBTQIA+. La giornata si concentra sull’affrontare stereotipi, discriminazioni e linguaggi inappropriati che spesso rendono più difficile l’accesso alle cure e compromettono il benessere di queste persone. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione volto a promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso nei confronti di tutte le identità di genere e orientamenti sessuali.
Stereotipi, discriminazioni e linguaggi inadeguati possano ostacolare l’accesso alle cure e il benessere delle persone.Per questo, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, la Regione ha scelto di rafforzare il proprio impegno per il rispetto dei diritti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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