Giornata contro l’omolesbobitransfobia | corso di formazione per migliorare i servizi rivolti alle persone Lgbtqia+

Oggi si tiene un corso di formazione dedicato a contrastare l’omolesbobitransfobia, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti alle persone LGBTQIA+. La giornata si concentra sull’affrontare stereotipi, discriminazioni e linguaggi inappropriati che spesso rendono più difficile l’accesso alle cure e compromettono il benessere di queste persone. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione volto a promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso nei confronti di tutte le identità di genere e orientamenti sessuali.

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