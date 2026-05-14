Voci per l' uguaglianza | Omphalos Voices in concerto per la Giornata contro l' omolesbobitransfobia
È in programma per domenica 17 maggio alle ore 17,30, nella prestigiosa cornice del Teatro Pavone di Perugia, "Voci per l'uguaglianza", un concerto speciale per coro e voci soliste che celebra l'impegno di Omphalos Voices, coro dell'associazione Lgbtqia+ perugina, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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