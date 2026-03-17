Napoli giornata contro le discriminazioni razziali all’Albergo dei Poveri
A Napoli si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro le discriminazioni razziali presso l’Albergo dei Poveri. L’evento, promosso dall’UNAR e organizzato dalla Città Metropolitana, ha visto la partecipazione di musicisti, artisti e rifugiati che hanno preso parte a laboratori e presentato le proprie storie. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con diverse attività sul tema.
Musica, artisti, laboratori e storie di rifugiati all’iniziativa promossa dall’UNAR e organizzata dalla Città Metropolitana di Napoli. “Bianco e nero differenza zero”. “Credo negli esseri umani, a prescindere dalla cultura”. “#StopRacism”. “Non è il colore della pelle a definire il valore di una persona”. Sono alcuni degli slogan che sono stati ideati dagli studenti che quest’oggi hanno partecipato al “Forum delle Differenze (talk, performances e laboratori creativi)”, l’iniziativa organizzata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito della “Settimana di azione contro il razzismo” promossa dall’UNAR – l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – giunta quest’anno alla sua XXII edizione. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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