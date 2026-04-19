Terni per due giorni capitale della ginnastica artistica | cala il sipario sulla terza tappa di Serie A

A Terni si è conclusa la terza tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica di Serie A1, A2 e B, che si è svolta all’Umbria Forum PalaTerni il 17 e 18 aprile. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di diverse categorie, con competizioni che hanno messo in mostra le loro abilità tecniche. La due giorni di gare ha concluso ufficialmente la Regular Season 2026, lasciando spazio alle fasi successive del campionato.

A Terni si è conclusa con successo la terza tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica di Serie A1, A2 e B, andata in scena all’Umbria Forum PalaTerni il 17 e 18 aprine, con una due giorni di altissimo profilo tecnico che ha sigillato la Regular Season 2026. Quello che per Serie B e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ginnastica artistica femminile, Montevarchi capitale del Centro-Sud: due giorni di sfide per la Serie BArezzo, 10 aprile 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna dello sport di alto livello quello che attende Montevarchi, pronta a trasformarsi in uno... Terni, ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A: “Manifestazione di grande livello importante occasione per la città”All’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi di Terni è stata presentata la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, lavori sulla A1: chiusure notturne tra Orte e Orvieto per due giorni; Terni - Road to Bergamo, la 3ª prova di Serie A-B di Artistica chiude la Regular Season e lancia la Final Eight; Il Tic Festival entra nel vivo, ultimi due giorni di eventi. A Terni anche Carolina Kostner -; Terni è la città più calda in Italia. Terni, Il sottosegretario Emanuele Prisco: «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo»TERNI - «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo che anzi, punta a costruire una giustizia sempre più vicina ai cittadini. ilmessaggero.it A Terni arriva l’evento dedicato alla moda di una volta: ecco Unsane vintage kiloDue giorni dedicati al vintage contemporaneo, dove la logica non è quella dell’accumulo ma della selezione accurata: il 18 e 19 aprile arriva a Terni Unsane vintage kilo, format che porta all’istituto ... umbria24.it Dopo tre ore di autostrada faccio la mia prima sosta in questa “gioielleria” di servizio a Terni. Sono in Umbria facebook Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Terni. I migliori sono stati… - x.com