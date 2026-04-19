Calcio a 5 In serie C femminile cala il sipario La Traverde Tac saluta i tifosi con una sconfitta Il Pistoia Women dilaga segnando 14 reti

Si conclude la stagione del campionato di Serie C femminile di calcio a 5 con la sconfitta del Traverde Tac, che ha affrontato in trasferta la capolista. La partita si è conclusa con un risultato di 14-2 a favore del Pistoia Women. La squadra locale ha salutato i tifosi dopo questa ultima gara, che ha rappresentato la fine del percorso stagionale.

Si chiude con una trasferta impegnativa sul campo della capolista la stagione del Traverde Tac, sconfitto 14-2 dal Pistoia Women nell’ultima giornata del campionato di Serie C femminile di futsal (girone toscano). Un risultato pesante nel punteggio, ma che non cancella il valore del percorso compiuto dalle lunigianesi alla loro prima storica partecipazione Figc. Contro una formazione costruita per vincere e capace di chiudere il campionato a punteggio pieno, trascinata anche dal bomber Jessica Marques (74 reti stagionali), le ragazze di mister Pedroni hanno affrontato la gara con coraggio e spirito di squadra, senza mai smettere di lottare....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio a 5, In serie C femminile cala il sipario. La Traverde Tac saluta i tifosi con una sconfitta. Il Pistoia Women dilaga segnando 14 reti Notizie correlate Calcio a 5, In serie C femminile grande impresa della squadra allenata da Triacca. Il Traverde Tac batte in rimonta l’Olimpia Colle con le reti di Angella (2) e BrambillaOlimpia Colle 2 Traverde Tac 3 OLIMPIACOLLE: Di Dio, Rocchi, Andreini, Schiattarella, Ferti, Lorenzini, Prazza, Cellai, Bacci, Barbetti, Reggio, De... Leggi anche: Calcio a 5 In Serie C femminile. Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimonta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calcio a 5, In serie C femminile cala il sipario. La Traverde Tac saluta i tifosi con una sconfitta. Il Pistoia Women dilaga segnando 14 reti; Calcio femminile a 5: chiusa con una bella gara la stagione delle ragazze del Traverde TAC; Calcio a 5 in Serie C femminile. Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimonta. Calcio a 5 In C femminile. Niente traghetto per la Traverde. Elbane ritirateNiente traghetto e sosta forzata per le ragazze del Traverde Tac femminile a causa del ritiro dal campionato dell’Isola d’Elba... Niente traghetto e sosta forzata per le ragazze del Traverde Tac ... lanazione.it Calcio a 5 in Serie C femminile. Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimontaTraverde Tac 1 Alter Ego 2.0 3 TRAVERDE TAC: Rossi, Ros, Anastasi, Lisei, Guerra, Bricco, Angella, Brambilla. All.: Pedroni. ALTER EGO 2.0: Mazzola, ... msn.com Lunigol . . Colpo d’esperienza per il finale di stagione: arriva Yuri Papi. L’attaccante torna in campo dopo lo stop seguito all’esperienza con la Carrarese Giovani come allenatore in seconda: «Avevo bisogno di respirare di nuovo lo spogliatoio e ritrovare seren facebook