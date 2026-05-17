Dopo essere usciti dall'ospedale civile di Baggiovara, il presidente della Repubblica e la premier hanno incontrato due delle quattro persone responsabili del blocco di Salim El Koudri avvenuto ieri. Durante l'incontro, la premier ha abbracciato un uomo e ha fatto alcune dichiarazioni. La scena si è svolta nel contesto di un momento pubblico, con i due leader che hanno lasciato l'ospedale accompagnati da un battito di fotocamere e giornalisti presenti sul posto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, lasciando l'ospedale civile di Baggiovara, hanno incontrato due delle quattro persone che ieri hanno bloccato Salim El Koudri. La premier, durante la visita, ha pubblicato le foto dell'abbraccio e della stretta di mano a Luca Signorelli, il passante che per primo è intervenuto per bloccare il 31enne. "Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e l'abbraccio a Luca Signorelli: "Cosa rende eroica una persona normale"

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