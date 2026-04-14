Peter Magyar | Giorgia Meloni è una persona fantastica

Viktor Orbán ha perso una partita di scacchi 5D, secondo quanto affermato da Péter Magyar, che ha commentato il risultato con una battuta. Il giorno dopo la sconfitta, Magyar ha fatto anche una nota su Giorgia Meloni, definendola una persona fantastica. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di partita o sulle ragioni della sconfitta di Orbán, né sul significato delle dichiarazioni di Magyar.

Viktor Orbán ha perso perché giocava a scacchi 5D. Il giorno dopo la vittoria, Péter Magyar liquida con una battuta il destino del suo ex alleato e avversario. «Parlava di tutto tranne che dei problemi affrontati dal popolo ungherese», ha detto nella mega-conferenza stampa di ieri. Come Donald Tusk in Polonia, anche il nuovo leader ungherese è atteso da un lungo lavoro per consolidare il suo potere, smantellando la struttura eretta da chi lo ha preceduto. Per prima cosa, Magyar, ha annunciato che proporrà una modifica alla Costituzione per introdurre il limite di due mandati, otto anni in totale, per la carica di primo ministro. Mentre la.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Peter Magyar: "Giorgia Meloni è una persona fantastica" Leggi anche: Peter Magyar trionfa in Ungheria, Orban cade: Schlein esulta e punge Meloni, Salvini e Trump Leggi anche: Dimissioni Santanchè, il fidanzato: “Un passo indietro col cuore in mano. Lo doveva a Giorgia Meloni, una persona strepitosa” La vittoria di Peter Magyar in Ungheria è una bella notizia per l’Ue, quindi per il nostro interesse come Paese. i sovranismi e gli estremismi sono fuori dalla storia, serve una visione autenticamente di centrodestra in tutto il continente, quindi liber - facebook.com facebook Nella War Room Alla Cortese Attenzione, Francesco Cundari ( @peraltro ) indirizza la sua lettere al neo premier ungherese Peter #Magyar x.com