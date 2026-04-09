Crisi in Iran | Meloni propone stop al Patto di Stabilità UE

In aula, il presidente del consiglio ha annunciato la possibilità di sospendere temporaneamente le regole europee sul Patto di Stabilità e Crescita, in risposta a un possibile aggravarsi del conflitto in Iran. La proposta arriva in un momento di tensione crescente e di discussioni sulle misure da adottare a livello comunitario. La decisione dipenderebbe dall’evolversi della situazione nel paese mediorientale e dal suo impatto economico e politico.

Durante l’intervento in Aula, Meloni ha prospettato la possibilità di una sospensione collettiva delle regole europee sul Patto di stabilità e crescita qualora si verificasse un nuovo peggioramento del conflitto in Iran. La premier ha sottolineato che un provvedimento di questo tipo non dovrebbe riguardare i singoli Stati membri in modo isolato, ma configurarsi come una misura generalizzata per l’intera Unione Europea, richiamando la tipologia di risposta coordinata già adottata durante la gestione della pandemia. Geopolitica e flessibilità economica: il nesso tra Medio Oriente e regole UE. Il legame tra le tensioni militari in Iran e la tenuta dei vincoli fiscali europei emerge con chiarezza dalle dichiarazioni della premier. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi in Iran: Meloni propone stop al Patto di Stabilità UE Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e... Leggi anche: Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Temi più discussi: Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità; Non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità europeo; Meloni si convinca che per andare avanti deve chiedere la sospensione del Patto di Stabilità; L'economia fa più paura delle magagne del governo Meloni. Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto StabilitàMilano, 9 apr. (askanews) - 'Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta ... notizie.tiscali.it Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni: se crisi Medioriente continua ragionare su stop patto stabilità - facebook.com facebook #Ue, #Dombrovskis: non siamo in uno scenario da sospensione del Patto di stabilità (FT) x.com