Il vicepremier e leader della Lega ha espresso la necessità di modificare il Patto di Stabilità, chiedendo all’Europa di concedere maggiore libertà di manovra ai singoli paesi. In un intervento ai microfoni di Rtl 102, ha sottolineato l’urgenza di intervenire sulla gestione della crisi energetica, annunciando che, in assenza di cambiamenti, si procederà con iniziative autonome. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla politica economica e fiscale dell’Unione europea.

"Occorre che l'Europa lasci un minimo di libertà di manovra ai singoli paesi". Ha introdotto così il discorso della crisi dell'energia il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. "Noi non chiediamo dei soldi in più. Noi chiediamo di usare i soldi per bloccare gli aumenti in più - ha aggiunto il numero uno del Carroccio -. Se capiscono che la situazione economica è delicata per un sistema produttivo e sociale come quello italiano e si può derogare tutti insieme al Patto di Stabilità, va bene, altrimenti saremo costretti a procedere da soli e voglio vedere se qualcuno aprirà un'infrazione se oseremo aiutare le imprese e le famiglie italiane in difficoltà visto l'aumento del costo dell'energia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini chiede la scossa all'Ue: “Stop al Patto di Stabilità o faremo da soli”

Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo.

Matteo Salvini: “Se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche alle regole europee La priorità, secondo Matteo Salvini, è rivedere le norme europee che limitano la capacità...

Ursula von der Leyen blinda solo il Patto di Stabilità Il piano dell'Ue tra (non prima di ) otto giorni. L'incubo austerity. Il dibattito sul gas russo... - facebook.com facebook

Il Patto di #Stabilità si può sospendere anche prima che arrivi la #recessione x.com