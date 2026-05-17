Gianmaria Vassallo il vernacolo della nonna come Musa | Mi tuffo nella toscanità da salvare

Gianmaria Vassallo, giovane artista toscano, utilizza il dialetto locale come elemento centrale della sua arte. Cresciuto tra le parole della nonna, ha fatto del vernacolo un suo tratto distintivo, riflettendo la cultura e le tradizioni della regione. La sua passione per la lingua e il modo di parlare tipico si manifesta attraverso performance e iniziative artistiche, che si concentrano sulla salvaguardia del patrimonio linguistico toscano. Vassallo ha dichiarato di aver iniziato a divertire fin da bambino, tentando di far sorridere chi lo ascoltava.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui