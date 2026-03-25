Un tuffo nella tradizione | la Fiera della SS Annunziata vista da Felice Rogialli

Da lortica.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo pubblicato su un quotidiano locale ripercorre la tradizione della Fiera della SS. Annunziata, attraverso le testimonianze di un testimone. La narrazione si concentra sui ricordi e le esperienze personali legate all’evento, senza includere analisi o commenti di carattere politico o sociale. Il pezzo si propone di offrire una descrizione dettagliata della manifestazione e delle sue caratteristiche storiche.

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