Un articolo pubblicato su un quotidiano locale ripercorre la tradizione della Fiera della SS. Annunziata, attraverso le testimonianze di un testimone. La narrazione si concentra sui ricordi e le esperienze personali legate all’evento, senza includere analisi o commenti di carattere politico o sociale. Il pezzo si propone di offrire una descrizione dettagliata della manifestazione e delle sue caratteristiche storiche.

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© Lortica.it - Un tuffo nella tradizione: la Fiera della SS. Annunziata vista da Felice Rogialli

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