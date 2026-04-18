Oggi a Bologna è stato aperto il Museo del Basket Italiano, alla presenza del sindaco e del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. La struttura ospita numerosi cimeli legati alla storia del basket e propone un percorso esperienziale immersivo. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni sportive e cittadine, che hanno assistito alla presentazione delle prime sezioni del museo dedicate agli eventi e ai protagonisti del basket nazionale.

Bologna, 18 aprile 2026 - Uno sguardo al passato e uno al futuro. Questa mattina alla presenza del sindaco Matteo Lepore, del presidente della Fip Giovanni Petrucci è stato inaugurato il Museo del Basket Italiano. Voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da Fondazione Bologna Welcome, per custodire e raccontare la storia, la cultura e l’identità del basket italiano, attraverso le imprese delle Nazionali, il Mubit si sviluppa all’interno di uno spazio di quasi 400 metri quadrati, nel cuore del PalaDozza. https:www.ilrestodelcarlino.itvideomuseo-del-basket-il-video-dellinaugurazione-a-bologna-crj14r5t La mostra inaugurale sull’Italbasket.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Com’è il museo del basket di Bologna tra cimeli ed esperienza immersiva. “Un tuffo nella storia della palla a spicchi”

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