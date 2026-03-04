Un viaggio nell’universo di Liszt Con il piano più lungo del mondo

Al Teatro Comunale Abbado, alle 20.30, si tiene il concerto della stagione Ferrara Musica 20252026 con il pianista Giovanni Bertolazzi. Il musicista presenta un programma monografico dedicato a Franz Liszt, eseguendo il pezzo più lungo del mondo per pianoforte. Bertolazzi è considerato un talento di rilievo nel panorama internazionale e interpreta le composizioni del compositore ungherese con grande intensità.

Al Teatro Comunale Abbado, oggi alle 20.30, torna la stagione di Ferrara Musica 20252026 con il pianista Giovanni Bertolazzi, talento d’eccellenza del panorama internazionale, impegnato in un programma monografico di straordinaria intensità dedicato a Franz Liszt e alle sue visioni sonore. Il concerto si configura come un percorso attraverso le opere più iconiche del compositore ungherese. Bertolazzi - che suonerà il Borgato Grand Prix 333, un pianoforte da concerto lungo 3,33 metri, considerato il più lungo al mondo – aprirà la serata con la celebre trascrizione di Liszt del Liebestod di Wagner, un ponte sublime tra il dramma del Tristano e Isotta e il pianismo trascendentale del compositore austriaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

