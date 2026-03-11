Voglio vederti danzare – il concerto viaggio nell’universo di Franco Battiato

Il concerto intitolato “Voglio vederti danzare” ha preso il via con un’illuminazione blu intensa, creando un’atmosfera suggestiva. Dal palco sono entrati i dervisci rotanti, mentre si muovevano con gesti lenti e ripetuti, attraversando la sala. La scena ha coinvolto il pubblico in un viaggio visivo che ha richiamato atmosfere rituali e simboliche.

Il sipario si apre su una luce blu profonda, quasi mistica. Dal fondo della sala entrano i dervisci rotanti, attraversando il pubblico con i loro movimenti lenti e rituali. Sul palco gli archi iniziano a tessere la trama sonora che introduce lo spettacolo. Quando entra David Cuppari, l'atmosfera è già sospesa: la sua voce si posa con delicatezza su L'ombra della luce, brano conclusivo dell'album Come un cammello in una grondaia, una sorta di preghiera laica che apre simbolicamente il viaggio. Il percorso attraversa subito una delle dimensioni più cosmiche del repertorio battiatesco. No Time No Space, tratta da Mondi lontanissimi, porta il pubblico in una dimensione tra filosofia e fantascienza, mentre Shock in My Town introduce una tensione più rock e contemporanea.