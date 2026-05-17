Gianluca Benedetti è deceduto durante un’immersione alle Maldive. Prima dell’incidente, aveva scritto agli amici: «Torno presto a casa». La sua partenza era prevista tra pochi giorni, con l’intenzione di tornare a Padova, città dove viveva e aveva già preparato il ritorno. La notizia ha suscitato sgomento tra coloro che lo conoscevano, mentre le autorità competenti stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

PADOVA - Ancora pochi giorni e avrebbe riabbracciato i suoi cari. Gianluca Benedetti aveva già organizzato il suo rientro a Padova. Le ultime immersioni subacque alle Maldive e poi sarebbe rientrato nella città natale, dalla mamma Paola, dalla ex compagna Silvia e dai tanti amici di Forcellini. Contavano i giorni al suo rientro lo storico miglior amico Riccardo Busana ed Enrico Fiorentin, che già ragionavano su come festeggiare il ritorno di Gianluca. Poi la notizia della tragedia. Un fulmine a ciel sereno, quando la possibilità di riabbracciare lo storico amico era così vicina. L'ultimo contatto «L’ho sentito la settimana scorsa. Lui torna sempre a casa ogni 7 mesi circa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti morto in immersione alle Maldive. L'ultimo messaggio agli amici: «Torno presto a casa

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Gianluca Benedetti muore durante un'immersione alle Maldive. La mamma: «Dolore straziante»

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Secondo le prime informazioni arrivate dall'inchiesta locale, il gruppo di italiani sarebbe sceso ben oltre la profondità consentita. L'unico corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti, era all'interno della grotta di Thinwana Kandu. La sua bombola era esaurit x.com

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