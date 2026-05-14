Durante un'immersione alle Maldive, cinque turisti italiani sono stati trovati deceduti dopo essere scomparsi durante un'escursione in barca da safari nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime figura anche Gianluca Benedetti, un istruttore padovano che aveva partecipato a un'esplorazione di una grotta di circa 50 metri di profondità. Le ricerche sono durate diverso tempo prima del ritrovamento dei corpi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze di quanto accaduto.

PADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. Anche Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano tra le vittime dell'escursione subacquea alle Maldive. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, giovedì 14 maggio. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. L'esplorazione della grotta profonda 50 metri

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