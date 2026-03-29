Salah sogno Juve | quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosi

Un giocatore ha espresso pubblicamente il suo desiderio di trasferirsi in una squadra di serie A, lasciando aperta la possibilità di un suo approdo nel club bianconero. Nelle dichiarazioni, ha citato anche un allenatore attualmente alla guida di un’altra formazione, suscitando l’interesse dei tifosi e alimentando le discussioni sul prossimo mercato. La società non ha ancora commentato ufficialmente.

. Il tecnico sarebbe entusiasta di averlo in bianconero. La presenza di Luciano Spalletti rappresenta una garanzia assoluta per il calciomercato dell’ambiente bianconero. Il prestigio del tecnico può fare la reale differenza per convincere i grandi nomi a firmare un nuovo contratto. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un esempio evidente, secondo quanto riportato da Tuttosport, è Mohamed Salah, considerato un vero e proprio sogno a parametro zero, sebbene i costi dell’operazione restino estremamente elevati per la dirigenza. L’attaccante ha recentemente parlato dell’allenatore bianconero spendendo parole al miele che fanno sperare i tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salah sogno Juve: quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosi Articoli correlati Leggi anche: “Perin titolare? Può darsi”: Spalletti alimenta le speranze dei tifosi Calciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomiCalciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomi Mercato Inter, il centrocampo si rifà... Tutto quello che riguarda Salah sogno Temi più discussi: Conceiçao erede di Salah al Liverpool? La Juve fissa il prezzo del portoghese; ? Roma-Salah e Thuram cedibile? Novità mercato Juve e Napoli: news di oggi ?; Salah alla Juve, la Vecchia Signora resta una possibilità; Salah sul mercato: Klopp lo lancia, la Juve ci fa un pensierino. Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto: sogno di mercato per la Juventus!Si accende un clamoroso sogno di mercato per la Juventus: la dichiarazione su Spalletti può aprire uno spiraglio ... fantamaster.it Liverpool, per il dopo Salah spunta anche un’ala della JuveAd Anfield si va già a caccia per il nome che sostituirà Mohamed Salah il prossimo anno. Come già annunciato sui suoi profili social, Mohamed Salah lascerà il Liverpool il prossimo giugno, notizia che ... sportal.it Salah sogno della Juventus Quelle parole accendono le speranze - facebook.com facebook Dove giocherà Mohamed @Salah Al @SSCNapoli lo vorreste L'egiziano lascia il #Liverpool @LFC a parametro zero: è il sogno di mezzo mondo calcistico per la prossima stagione. In questi giorni si fa un gran parlare - in Inghilterra e non solo - x.com