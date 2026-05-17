GF Vip caos a pochi giorni dalla finale | Lucia pronta a smascherare Renato

Da tivvusia.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 8, si sono registrati nuovi episodi di tensione tra i concorrenti. La situazione nella casa sembra essersi surriscaldata rispetto alla settimana precedente, con alcuni partecipanti che manifestano nervosismo e atteggiamenti aggressivi. In particolare, una concorrente ha dichiarato di voler affrontare un altro concorrente per chiarire alcune questioni. La finale si avvicina e i rapporti tra i partecipanti continuano a essere caratterizzati da tensioni evidenti.

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Altro che clima disteso da ultima settimana. Nella Casa del Grande Fratello Vip 8 la tensione continua a salire e, a meno di tre giorni dalla finalissima, i concorrenti sembrano sempre più nervosi. Nelle edizioni passate gli ultimi giorni erano spesso segnati da momenti leggeri, relax e confessioni nostalgiche. Stavolta invece la situazione è completamente diversa: accuse, scenate di gelosia e litigi infuocati stanno monopolizzando la convivenza. Nelle ultime ore a finire al centro del caos sono stati Raul Dumitras, Renato Biancardi e Lucia Ilardo, protagonisti di una notte ad altissima tensione che ha spaccato in due la Casa. Renato perde il controllo dopo la lite con Raul. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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