Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso scontro tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Dopo aver tentato di chiarire le loro incomprensioni, Biancardi ha deciso di non proseguire il confronto, affermando di non voler parlare con la concorrente. La discussione si è conclusa con la chiusura di ogni possibilità di dialogo tra i due.

Nella Casa del GF Vip scoppia lo scontro tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Dopo un tentativo di chiarimento, il gieffino rifiuta il confronto e chiude ogni dialogo con la concorrente. Nella Casa del Grande Fratello Vip 8 i rapporti tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono arrivati ai minimi storici. Dopo la nona puntata del reality, i due gieffini sono arrivati ai ferri corti, con il creator napoletano che non ha voluto ricucire il rapporto con l'ex volto di Temptation Island. Lucia Ilardo ha provato il chiarimento: "Io voglio capire" Tra i due, è stata Lucia Ilardo la più intenzionata a ristabilire un contatto. La concorrente ha raggiunto Renato nella zona pranzo, nel tentativo di chiarire quanto accaduto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Renato Biancardi a Lucia Ilardo: “Non voglio parlarti”

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