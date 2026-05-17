A Genova è stato arrestato un uomo con circa cinque etti di hashish nascosti in un tombino. L’operazione è avvenuta dopo che un soggetto, identificato come Maqui, ha segnalato la presenza della droga e ha guidato le forze dell’ordine sul luogo. Durante un’operazione nei vicoli, le forze dell’ordine hanno fermato un cliente mentre stava scambiando una dose con il sospettato. L’arresto è avvenuto in una zona frequentata da persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

? Punti chiave Come ha fatto Maqui a individuare la droga nel tombino?. Chi è il cliente fermato durante lo scambio nei vicoli?. Quali sanzioni ha subito il cliente per l'acquisto di hashish?. Perché lo spacciatore è finito direttamente in arresti domiciliari?.? In Breve Sequestrati 56 grammi di hashish nascosti in un tombino di vico dell'Amor Perfetto.. Il cliente coinvolto subisce il sequestro del mezzo e il ritiro della patente.. Il ventiseenne con condanna definitiva riceve l'ordine di arresti domiciliari dal giudice.. L'operazione mira a contrastare il degrado nei vicoli del centro storico di Genova.. La polizia locale ha arrestato un uomo di 26 anni di origini gambiane nel centro storico di Genova, dopo che il cane Maqui ha scovato 56 grammi di hashish nascosti in un tombino in vico dell’Amor Perfetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, scoperto l’hashish nel tombino: arrestato spacciatore con Maqui

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